Adalet Bakanlığı kaç personel alacak? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 00:04

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 00:04

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığınca personel alımı yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyen yurttaşlar, kaç personel alınacağını ve başvuru koşullarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI KAÇ PERSONEL ALACAK?

Adalet Bakanlığına 18 bin 305 personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı'nda hangi bölümlere personel alımı yapılacak?

Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229,

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376,

İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 personel alımı yapılacak.

ADALAT BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı başvuru şekli ve başvuru koşulları yakında Bakanlık tarafından ilan edilecek.