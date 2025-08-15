Bozkurt’tan ‘Ekümenik Patrik’ tepkisi: 'Lozan yok sayılırsa Osmanlı’yı önerirler'

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt; ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temisilcisi Tom Barrack’ın Fener Rum Patrikhanesi Başpiskoposu Bartholomeos için ‘Ekümenik Patrik’ unvanını kullanmasına tepki gösterdi.

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temisilcisi Tom Barrack’ın Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaretin ardından Başpiskopos Bartholomeos için ‘Ekümenik Patrik’ unvanını kullanmasına tepkiler sürüyor. Bu kapsamda gazetemiz Cumuriyet’e konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt; sonsuz barışın teminatı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan Barış Antlaşması’nı anımsattı.

BARRACK TÜRKİYE’Yİ VE REJİMİ HEDEF ALIYOR

Bozkurt; Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul Fatih Kaymakamlığı’na bağlı olduğunu belirterek; “Patrikhanenin başında bulunan baş papaz durumundaki Patrik’in de Türkiye Cumhuriyeti’yle ilişkilerinde muhatabı Fatih Kaymakamıdır; daha ötesi değildir. Bu kişiyle yabancıların yapacağı görüşmeler de kaymakamlığın iznine bağlıdır. Öte yandan Tom Barrack adlı adam geldiğinden beri Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına, Türkiye’nin kuruluş anlaşması olan Lozan’a, Türkiye Cumhuriyeti devletinin rejimine ve ulus düzenine cepheden karşı çıkan açıklamalar yapıyor” dedi.

‘AKP VE BAKAN TEPKİ GÖSTERMİYORSA...’

Amerikan emperyalizminin tıpkı Katoliklerin ruhani merkezi olan Papalık gibi Fener Rum Patrikhanesi’ni de Ortodoksların ruhani merkezi yapmaya çalıştığını belirten Bozkurt; “Bu hem Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına hem anayasasına hem de 102 yıldır yürürlüğü devam eden, kıyamete kadar da devam edecek olan Lozan’a aykırıdır. Yani bu hadsiz adam Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı takmadığını, Lozan antlaşmasını tanımadığını açık açık beyan etmektedir. AKP ve onun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hâlâ gereken tepkiyi göstermiyorsa; onlar da Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarını, anayasasını tanımamakta; Lozan anlaşmasını kabul etmemektedir” ifadelerini kullandı.

‘KENDİ VARLIĞINA İHANET EDİYORLAR’

Tom Barrack’ın bu ifadelerine iktidar tepki ve yaptırım göstermezken, başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere siyasetten de tepki gelmedi. Bu duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Bozkurt; “Utanç verici çünkü bizim anayasamıza göre siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Peki bizim demokratik hayatımızı belirleyen ve kurallarını koyan nedir? Anayasamız ve yasalarımızdır. Yani o anayasanın ve o yasaların verdiği güvenceyle siyasi partiler siyaset yapabiliyor ve varlıklarını sürdürebiliyor. Hangi siyasi parti tepki göstermiyorsa bu hadsizliğe; kendi varlığına ihanet ediyordur. Bugün ekümenik patriklik üzerinden Lozan anlaşması yok sayılırsa; Amerikan büyükelçisi denilen adam, bize ‘Sizin en iyisi Osmanlı Millet düzenidir’ diye kendi elleriyle yıktıkları Osmanlı’nın kokuşmuş, çürümüş ve çağımızla hiçbir alakası olmayan devlet düzenini önerme hadsizliğine devam eder” ifadelerini kullandı.