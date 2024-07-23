Bozuk kaldırım taşına çarpan motosiklet takla attı: 2 yaralı

Adana'da ilerlediği kaldırımın bozuk taşına çarpan motosiklet takla attı. Motosikletin altında kalan kadın sürücü ile arkadaşı, yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:40
Bozuk kaldırım taşına çarpan motosiklet takla attı: 2 yaralı
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Feci kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü kaldırımda ilerlerken bozuk kaldırım taşına çarptı. Motosiklet saniyeler içerisinde takla attı.

Sürücü ile arkasındaki kadın yolcu, motosikletin altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Hafif yaralanan kadınlar, çağrılan sağlık ekipleri tarafından önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

 

 


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