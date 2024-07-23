Bozuk kaldırım taşına çarpan motosiklet takla attı: 2 yaralı
Adana'da ilerlediği kaldırımın bozuk taşına çarpan motosiklet takla attı. Motosikletin altında kalan kadın sürücü ile arkadaşı, yaralandı.
Feci kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü kaldırımda ilerlerken bozuk kaldırım taşına çarptı. Motosiklet saniyeler içerisinde takla attı.
Sürücü ile arkasındaki kadın yolcu, motosikletin altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Hafif yaralanan kadınlar, çağrılan sağlık ekipleri tarafından önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- Karpuz hasadı için geri sayım
- 'Sahilleri kimler sömürüyor?'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP’nin gündeminde ne var?
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Beklenen haber geldi: Hava sıcaklığı azalıyor!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'