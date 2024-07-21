Naci Görür'den 'Adana depremi' açıklaması: Daha önce de uyarmıştı...
Prof. Dr. Naci Görür, Adana’da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Aladağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından olan Prof. Dr. Naci Görür, Adana’da yerin 9.26 kilometre derinliğinde yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, söz konusu paylaşımında, “Arkadaşlar, Kup-Aladag/Adana’da 4,2 sig bir deprem oldu. Deprem Yakapinar-Goksun Fay Zonu bölgesinde, sevgiyle” ifadelerinde bulundu.
Arkadaslar, Kup-Aladag/Adana’da 4,2 sig bir deprem oldu. Deprem Yakapinar-Goksun Fay Zonu bolgesinde, sevgiyle. pic.twitter.com/whapQKFH7y— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 21, 2024
DAHA ÖNCE DE UYARILARDA BULUNMUŞTU
Prof. Dr. Naci Görür daha önce de Adana için uyarılarda bulunmuştu.
Görür, "Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var" demişti.
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