BRHD 55. Yıl Büyük Sergisi'ni düzenleyecek

BRHD "55. Yıl Büyük Sergi" açılışını Ankara Çukurambar'daki Arı Kültür Sanat Merkezi'nde yapacak.
5 Aralık 2025 Cuma günü saat 18:00'da açılışı yapılacak sergi 30 Aralık 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
