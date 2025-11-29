BRHD 55. Yıl Büyük Sergisi'ni düzenleyecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 14:43:00
ANKARA/Cumhuriyet
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) "55. Yıl Büyük Sergi" açılışını Ankara Çukurambar'daki Arı Kültür Sanat Merkezi'nde yapacak.

5 Aralık 2025 Cuma günü saat 18:00'da açılışı yapılacak sergi 30 Aralık 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

