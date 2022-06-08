Briket fabrikasından '50 bin liralık' kablo hırsızlığına soruşturma

Adıyaman'da Nevzat Taşan, kendisine ait briket fabrikasından 50 bin liralık kablo çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Ekipler, hırsızlık ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

DHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:34
Briket fabrikasından '50 bin liralık' kablo hırsızlığına soruşturma
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Olay, 8 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Taşan'a ait briket fabrikasına giren kişi ya da kişiler, 50 bin lira değerinde kablo çalarak kaçtı.

PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPILDI

Fabrikaya gelince durumu fark eden Taşan, polise ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaptı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


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