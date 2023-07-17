Musk açıkladı: Twitter borç batağında

Yayınlanma: 17.07.2023 - 13:24

Güncelleme: 17.07.2023 - 13:24

Twitter'ın sahibi Elon Musk platformun finansal durumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Twitter hala kazandığından daha fazla para harcıyor. Musk, şirketin reklam gelirlerindeki yaklaşık yüzde 50'lik düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle devam eden bir negatif nakit akışı sorunu yaşadığını Twitter hesabından açıkladı. Musk, "Başka bir şey yapma lüksüne sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor" dedi.

Borç açıklamasından önce Twitter, geçen haftalarda bazı fenomenlere sağladıkları etkileşim karşılığında ödeme yapmıştı.

Musk ayrıca platformun bu hafta içinde "tüm zamanların en yüksek cihaz kullanıcı saniye kullanımını" görebileceğini iddia etti.

Ek olarak, reklam harcamalarının bu yılın başlarında önemli ölçüde düştüğü ve Twitter'ın yıllık 1,5 milyar dolarlık faiz ödemesi gerektiği bildirildi. Ayrıca Twitter'dan giden reklamverenlerin bir kısmının platforma geri döndüğünü de açıkladı.

Bu durum, şirketin mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve yeni CEO Linda Yaccarino'nun reklam tabanını yeniden inşa etme projesinin oldukça zor olduğunu gösteriyor.

Twitter, borç yükü ve düşen reklam gelirleri gibi sorunlarına çözüm bulmak için daha fazla strateji geliştirmek zorunda kalacak gibi görünüyor.