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BTK'nin istinaf talebi reddedildi: TUSAŞ saldırısına ilişkin 'Bant Daraltma' davası kesinleşti

BTK'nin istinaf talebi reddedildi: TUSAŞ saldırısına ilişkin 'Bant Daraltma' davası kesinleşti

14.06.2026 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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BTK'nin istinaf talebi reddedildi: TUSAŞ saldırısına ilişkin 'Bant Daraltma' davası kesinleşti

İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ekim 2024'te TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından sosyal medya platformlarına uygulanan "Bant Daraltma" kararıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) karşı yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, BTK'nin istinaf talebini oybirliğiyle reddederek kararı kesinleştirdi.
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Ekim 2024'te TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından, Türkiye genelinde bazı sosyal medya platformlarına yaklaşık 17 saat boyunca bant daraltma (erişim yavaşlatma) uygulanmıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, bu uygulamanın dayanağı olan bilgi ve belgeleri BTK'den talep etmiş, ancak talebi karşılanmamıştı.

Bunun üzerine idari yargıda dava açan Akdeniz, ilk derece mahkemesinde davayı kazandı. Kararın ardından BTK, savunma hakkını kullanarak dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

MAHKEME KARARI OYBİRLİĞİYLE ONADI

Yaman Akdeniz'in X hesabından yaptığı açıklamaya göre; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, BTK'nin istinaf başvurusunu değerlendirdi ve oybirliğiyle reddetti.

İstinaf talebinin reddedilmesiyle birlikte Akdeniz'in bilgi edinme hakkı lehine verilen karar kesinleşmiş oldu.

"MADEM UYMAYACAKSIN, NEDEN SAVUNMA YAPIYORSUN?"

Bu karar, Akdeniz'in BTK'ye karşı bant daraltma uygulamaları üzerinden kazandığı üçüncü dava olarak kayıtlara geçti. Akdeniz daha önce Kahramanmaraş depremleri sonrası Twitter kısıtlaması ve 19 Mart olayları ile ilgili benzer davaları da kazanmıştı.

Kurumun mahkeme kararlarına karşı tutumunu sert sözlerle eleştiren Akdeniz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BTK, bir taraftan savunma hakkını sonuna kadar kullanıp, istinaf yoluna da başvuruyor. Fakat, bu davaları kaybedince, yargı kararlarına uymuyor. Madem uymayacaksın kararlara, neden savunma yapıyorsun? Asla peşinizi bırakmayacağım."

İlgili Konular: #BTK #TUSAŞ #istinaf

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