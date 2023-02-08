Ekşi Sözlük'e neden girilemiyor? Ekşi Sözlük çöktü mü?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 23:31

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 00:05

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitelerinden olan Ekşi Sözlük'e erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yıkıcı deprem 10 ilimizi etkiledi. Sosyal medya her zaman olduğu gibi haberleşmenin odağı haline geldi. AKP iktidarı deprem felaketinin ardından bir kez daha sosyal medyaya müdahalede bulundu ve akşam saatlerinde Twitter’da bant daraltmaya gidildi. Twitter'ın ardından bir erişim sorunu da Ekşi Sözlük'te yaşandı.

Binlerce üyesi olan siteye erişmeye çalışan kullanıcılar siteye ulaşamıyor.

EKŞİ SÖZLÜK'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Ekşi Sözlük'ten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Sözlük'e erişimde sıkıntılar yaşandığını fark ettik, sebebini anlayabilmek ve çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyorlar. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

EKŞİ SÖZLÜK NEDİR?

Ekşi Sözlük, kayıtlı yazarların yorumlarını içeren bir katılımcı sözlüktür. Site 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından "sourtimes.org" sitesinin bir parçası olarak oluşturuldu. Sloganı "Kutsal bilgi kaynağı"dır. İlk girilen başlık "pena"dır.