Bu akşam canlı yayına katılacaktı: Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
Bu akşam Halk TV'de 'Nasıl Olacak?' programına katılacak olan Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin'e 4 kişi saldırıda bulundu. Saldırıyı Zengin sosyal medya hesabından duyurdu.
2022 yılında suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin evinden çıkarken 4 kişinin saldırısına uğradı. Zengin'in bu akşam Halk TV'de canlı yayın konuğu olarak ilk kez, soruşturmaya dair bazı soruların cevaplarını açıklayacağı duyurulmuştu.
Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Zengin canlı yayına da çıkamayacağını belirtti.
"BAŞKA BİR GÜN KATILACAĞIM"
Ömer Zengin saldırıyı şu ifadelerle paylaştı:
"4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım"
4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım.— Ömer Zengin (@omerzenginbafra) May 25, 2024
Ömer Zengin, geçen günlerde Sinan Ateş suikasti soruşturmasında ifade vermişti. Zengin'in ifadesinde, “Bizi bir telefon ile Berlin’den Ankara’ya getiren adalet (!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ’cüleri bir türlü ayağına getiremiyor!” sözleri yer almıştı.
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