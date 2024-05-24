'Beni öldürecekler, haberiniz olsun...' demişti... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma verildi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma tahsis edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:16
'Beni öldürecekler, haberiniz olsun...' demişti... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki silahlı koruma verildi
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Katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi.

Sözcü TV'den İpek Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi" dedi.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun” diye konuşmuştu.



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