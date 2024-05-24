Gazeteci Alican Uludağ'a 'Sinan Ateş' soruşturması: İfadeye çağırıldı
Sinan Ateş cinayeti davası nedeniyle tutuklu bulunan Serdar Öktem'in şikayeti nedeniyle gazeteci Alican Uludağ hakkında soruşturma başlatıldı.
Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından tutuklu bulunan Avukat Serdar Öktem'in şikayeti nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Karakoldan aradılar. Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Avukat Serdar Öktem'in şikayeti üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. İfadeye çağırıyorlar. Öktem'in, şikayetinde TCK'da yazmadığı madde kalmamış neredeyse” ifadelerini kullandı.
Karakoldan aradılar. Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Avukat Serdar Öktem'in şikayeti uzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. İfadeye çağırıyorlar. Öktem'in, şikayetinde TCK'da yazmadığı madde kalmamış neredeyse.— Alican Uludağ (@alicanuludag) May 24, 2024
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