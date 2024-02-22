Afganistan'da 2 kişi şehir stadyumunda idam edildi

Afganistan'ın Gazne vilayetinde cinayetten hüküm giyen 2 kişinin şehir stadyumunda idam edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:49
Afganistan'da 2 kişi şehir stadyumunda idam edildi
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Taliban yönetiminin Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, cinayetten ceza almış Seyyid Cemal ve Gül Han'ın idam edildiği belirtildi.

Kararın, 3 aşamalı mahkeme sürecinde alındığı ve nihai olarak Taliban yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade'in inceleme ve onayından geçtiği ifade edildi.

Vilayetin Ali Lala bölgesindeki şehir stadyumunda öğle saatlerinde halka açık şekilde gerçekleştirilen idamı, Taliban yönetiminin üst düzey mensuplarının yanı sıra binlerce Gazne sakini izledi.

Afgan basınına göre, mahkumlar kurşunlanarak idam edildi ve görüntü alınmaması için elektronik aletlerin stadyuma girişine izin verilmedi.

Bu idamların, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından gerçekleştirilen, bilinen 3. ve 4. halka açık idamlar olduğu tahmin ediliyor.


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