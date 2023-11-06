Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL

Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:21

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:21

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'nca Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde denetimler aralıksız sürüyor.

Ekipler, Dilek Yarımadası Mili Parklar içerisinde yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan, koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı’na yönelik kontrol gerçekleştirdi.