Bu büyüklükte olanı ilk kez yakalandı! Avladığı o balığı 30 bin TL'ye sattı: 3 metre boyunda, 150 kilo...
Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Balık, bir restorana 30 bin TL'ye satıldı.
Sabah saatlerinde avlanmak için Akdeniz açıklarına çıkan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı.
Balığı güçlükle teknesine çıkardığını söyleyen Gayır ve arkadaşları kıyıya döndü. Karataş Balıkçı Barınağı'na götürülen balık ilgi gördü.
Balıkçı Bahri Gayır, "Kılıç balığının normalde 24-30 kilolarına denk geliyoruz ancak bu büyüklükte olanı ilk kez yakalandı. Bereketli olsun ama bu da kurtarmıyor. Çünkü tekneciler olarak denizanalarından çok şikayetçiyiz" dedi.
Kılıç balığı, kısa sürede, kilosu 200 TL'den olmak üzere 30 bin TL'ye bir restorana satıldı.
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