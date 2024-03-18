Adana'da balıkçılar 150 kiloluk kılıç balığı yakaladı: 3 metre boyunda

Adana’nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağına 150 kiloluk kılıç balığı takıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:15
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Karataş ilçesinden Akdeniz açıklarında avlanmak için açılan balıkçı Bahri Gayır’ın ağına sabah 3 metre boyunda kılıç balığı takıldı.

Gayır, teknesine güçlükle aldığı balığı Karataş Balıkçı Barınağı’na getirdi.

KILIÇ BALIĞI SATILACAK

Burada büyük ilgi gören kılıç balığının satılacağı öğrenildi.


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