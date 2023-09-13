Bu da oldu: Doktor silah zoruyla kaçırıldı
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Mustafa Erdem silahlı bir şüpheli tarafından zorla bindirildiği araçla kaçırıldı.
Samsun yerel basınına yansıyan haberlere göre olay, Atakum ilçesi Cağaoloğlu Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Mustafa Erdem, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından silah zoruyla araca bindirilerek kaçırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Doktorun içinde bulunduğu araç polis ekiplerin Ankara yolunda durduruldu. Doktor polis ekiplerince kurtarılırken, şüpheli ise kaçtı.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, kaçan şüphelinin geçmişte Op.Dr. Erdem'in tedavi ettiği hastalarından birinin yakını olabileceği iddia ediliyor.
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