Bu da oldu: Doktor silah zoruyla kaçırıldı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Mustafa Erdem silahlı bir şüpheli tarafından zorla bindirildiği araçla kaçırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:39
Bu da oldu: Doktor silah zoruyla kaçırıldı
Abone Ol google-news

Samsun yerel basınına yansıyan haberlere göre olay, Atakum ilçesi Cağaoloğlu Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. 

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Mustafa Erdem, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından silah zoruyla araca bindirilerek kaçırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Doktorun içinde bulunduğu araç polis ekiplerin Ankara yolunda durduruldu. Doktor polis ekiplerince kurtarılırken, şüpheli ise kaçtı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaçan şüphelinin geçmişte Op.Dr. Erdem'in tedavi ettiği hastalarından birinin yakını olabileceği iddia ediliyor.



Player Alanı
sağlıkta şiddet Doktor kaçırılma Samsun

İlgili Haberler

Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen şüpheli serbest bırakıldı, itiraz eden savcı tutuklama talep etti

Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen şüpheli serbest bırakıldı, itiraz eden savcı tutuklama talep etti
Taksim Eğitim Araştırma'da 'doktor hasta ve yakınına saldırdı' iddiası: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Taksim Eğitim Araştırma'da 'doktor hasta ve yakınına saldırdı' iddiası: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu’ndan 'doktorun şiddet uyguladığı' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu’ndan 'doktorun şiddet uyguladığı' iddiasına ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler