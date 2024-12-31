Bu da oldu: Dükkanın önündeki çam ağacı çalındı!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:14

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:40

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Serinler Caddesi’nde bir hediyelik eşya dükkanı önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, işyeri sahibi Enes Demir, yeni yıl öncesinde satmak için yılbaşı ağacı hazırlayarak ışıklandırıp işyeri önüne koydu. Önceki gece bir kişi, işyeri önündeki çam ağacını yaklaşık 5 dakika uğraşarak söktükten sonra çalıp kayıplara karıştı.

Sabah işyerine gelen Demir, durumu fark ederek güvenlik kameralarını izlediğinde çam ağacının çalındığını anladı.

Olayı anlatan Enes Demir, "Gece saatlerinde süslediğimiz çam ağacını çaldılar. Çalınan çam ağacı yaklaşık 3 bin 500 TL. Şikayetçi olacağız, kamera görüntülerini aldık" dedi.