'Sorular çalındı' iddiası! Diyanet sınavı iptal etti: 'Görülen lüzum üzerine...'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:36

Güncelleme: 23.12.2024 - 14:37

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında hacda sağlık personeli olarak görev almak isteyen adaylara yönelik gerçekleştirdiği sınav, 9 Kasım’da tamamlandı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de yer aldığı 19 kentte merkezi olarak gerçekleştirilen sınav 20 Aralık’ta, “Görülen lüzum üzerine” iptal edildi.

'WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞILDI'

Diyanet İşleri Başkanlığı, sınavın iptal gerekçesini açıklamazken başkanlık kaynaklarının iddiasına göre, sınav soruları sınavdan önce bazı yöneticilere verildi. Soruları alan kişilerin, yakınlarına soruları gönderdiği de ileri sürülürken Adana’da sınava giren bir adayın soruları WhatsApp gruplarında paylaştığı savunuldu.

Edinilen bilgiye göre, sınava giren bir aday, soruların WhatsApp grubunda dolaşmasını CİMER’e şikayet etti. Şikayetin ardından müfettişler soruşturma başlattı ve iptal kararı alındı.

Diyanet kaynakları, “Mülakata istedikleri kişinin hak kazanması” amacıyla soruların dağıtıldığını öne sürdü.