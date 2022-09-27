Bu da oldu... Hastane kantininde silahlı soygun!
Gaziantep’te bir hastanenin kantini maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından para çantasıyla kaçan soyguncular, olay yerine gelen mahalle bekçilerine yakalandı.
Gaziantep’te bulunan bir hastanenin kantini 2 maskeli şahıs tarafından soyuldu. Hastanenin penceresinden atlayarak kantine gelen maskeli kişilerden birinin elinde bıçak, diğerinin elinde ise silah bulunurken, maskeli hırsızlar önce kantin işletmecisi ve kantin çalışanını depoya götürerek etkisiz hale getirdi.
TEHDİT ETTİ
Elinde silah bulunan maskeli hırsız, depoda tehdit ettiği kantin işletmecisi ve çalışanı etkisiz hale getirilirken, elinde bıçak bulunan arkadaşı ise yerden aldığı çantaya kasada bulunan paraları doldurdu.
Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayın ardından kantinden çıkan şahıslar, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen bekçilerle karşılaştı. Hırsızlar, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
TABANCA KURUSIKI ÇIKTI
Gözaltına alınan şahısların maskeleri çıkarıldıktan sonra kimlikleri belirlendi. Haklarında yasal işlem başlatılan maskeli soyguncuların T.B.Y. ile B.Y. olduğunu tespit eden ekipler, soygunda kullanılan tabancanın ise kurusıkı olduğunu belirledi.
Tabanca, bıçak ve kasadan çalınan paraya el koyan ekipler, gözaltındaki şahısları ise yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından "silahla yağma" suçundan adli makamlara götürdü. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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