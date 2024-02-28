Bu da oldu... Mezarlıktaki çeşmelerin muslukları çalındı!

Karapınar ilçesinde bulunan Apak Mezarlığı'ndaki 20 çeşmenin musluğu çalındı. Mezarlığa gelip çiçekleri ve fidanları sulamak isteyenler yurttaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Hırsızlık olayının, iki mezarlıkta daha yaşandığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:46
Bu da oldu... Mezarlıktaki çeşmelerin muslukları çalındı!
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Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Apak Mezarlığı'nda çeşitli tarihlerde hayırseverler tarafından yaptırılan 20 çeşmenin musluğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

İKİ MEZARLIKTA DAHA ÇALINMIŞ!

Mezarlığa gelip çiçekleri ve fidanları sulamak isteyenler hem muslukları hem de hortumların çalındığını görünce şaşkınlık yaşadı. Yurttaşlar, musluk hırsızlığının ilçedeki Reşadiye ve Çetmi Mezarlığı'nda da yaşandığını kaydetti.

"BUNU İNSAN OLAN YAPMAZ"

Apak Mezarlığı'na yakınlarının mezarını ziyarete geldiğini belirten Mehmet Aksel, çiçek ve fidanları sulamak istediğini, ancak bunu yapamadığını belirterek, “Bunu insan olan yapmaz. Sürekli aynı sorunlar yaşanıyor. Vatandaş yaptırıyor hırsızlar çalıyor. Bunu yapanların hurdacılara sattıklarını düşünüyoruz. İnsanlar bu kadar vicdansız olmamalı. İnsan ölüsüne saygı duymalı” dedi.


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