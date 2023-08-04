Bu da oldu... Sultangazi'de yağmur suyu mazgalını çaldılar!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:35

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:02

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Oto Sanayi Sitesi'nde Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında şoke eden bir hırsızlık olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sitenin etrafında bulunan duvardan atlayarak içeriye giren bir kişi, yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki yağmur suyu gideri mazgalını çaldı. Mazgalı demir bariyerlerden sitenin dışına atan hırsız kayıplara karıştı. Mazgalın çalınma anları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, park halindeki hafif ticari aracın yanından geçen bir kişinin, yolda bulunan mazgalı yerinden çıkardıktan sonra götürdüğü anlar görülüyor.

SİTENİN KAMERA SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ!

Site esnafı İsmail Danışmaz, işyerindeki kamera görüntülerini inceledi. Yaşananları anlatan Danışmaz, şöyle konuştu:

"Gece saat 23.00-24.00 arasında olay yaşanmadan yarım saat önce sitenin güvenlik kamera sistemi komple çöküyor. Kamera sistemi çöktükten sonra tek başına gelip, ortalama 70-80 kilogram arasında değişen rögar kapağını alıp, demirleri aştıktan sonra tekrar geri gidiyor. Sitenin kamera sisteminin nasıl çöktüğü bilinmiyor. Kendi kamera kayıtlarımızdan bakarak bizde olayı izledik ve öğrendik. Kendimizce önlem aldık. Site yönetimi ızgarayı yenileyecek."