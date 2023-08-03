Gaziantep'te ilginç olay... Sarılırken cebindeki telefonu çaldı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:29

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi’nde meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, arkadaş gibi sarıldığı yurttaşın arka cebinde bulunan cep telefonu ile banka kartlarını yankesicilik suretiyle çalan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.