Bu da oldu: Tek kişilik scooter'a 6 kişi bindi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:46

Son aylarda ulaşımda yoğun olarak kullanılan ve yaşanan kazalarda ölümlere dahi yol açan scooter'lar, gençlerin eğlence aracı oldu. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde önceki gece bir grup genç, kredi kartıyla kiraladıkları scooter'a 6 kişi bindi.

OMUZLARIN ÜSTÜNE ÇIKTILAR

Scooter'ın üzerinde 4 kişi arka arkaya dururken, 2 kişi ise omuzlara çıktı.

Konyaaltı Sahili'nde Arnavut kaldırım taşlarıyla kaplı yoldan scooter'la düşmeden inen gençleri cep telefonuyla görüntüleyenler, "İyi sürüyor valla helal olsun" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

Scooter'a trafik kuralları gereği 2 kişi binilmesi halinde 427 lira ceza uygulanıyor.