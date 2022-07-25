'Elektrikli scooter'ları 2 kişi kullananlara ceza yağdı
Antalya'da 'elektrikli scooter'lara 2 kişi binenlere ve bisiklet yolunu kullanan motorlu araçlara ceza yazıldı. 2 saatlik uygulamada 22 kişiye toplam 8 bin 239 lira ceza uygulandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, elektrikli scooter ve motosikletlere yönelik uygulama yaptı. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğu daha da artan Konyaaltı Sahili'ndeki bisiklet yolunda bekleyen polis ekipleri, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet ve motosikletleri kurallara uygun kullanmayanlara ceza yazdı.
Elektrikli skuterlere 2 kişi binilmesinin yasak olduğunu belirten polis, bu araçların bisiklet yolu varsa bisiklet yolu dışında kullanımının da yasak olduğunu hatırlattı. Bisiklet yolunu kullanan motosikletlere de ceza yazıldı.
KURAL İHLALLERİNE CEZA YAĞDI
Saat 17.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilen uygulamada yabancı turistlerin ağırlıklı elektrikli scooter kullandığı dikkat çekti. Kurallara uymayıp 2 kişinin bindiği elektrikli skuter sürücülerine 427 lira ceza yazıldı. 2 saatte toplam 17 kişiye 7 bin 259 lira ceza uygulandı.
Bisiklet yolunu kullanan 5 motosiklet sürücüsüne de 196 liradan toplam 980 lira ceza kesildi. Kullanıcılardan bazıları durdurulma nedenini sordu, bazıları da cezaya itiraz etti.
Elektrikli skuteri 2 kişi kullanan Can Tolu ve Aleyna Menderes'i durduran ekipler, bisiklet yolunu kullanmalarının doğru, ancak aracı 2 kişi kullanmalarının yanlış olduğunu ifade ederek 496 lira ceza yazdı. Tolu, "2 kişinin binmesinin yasak olduğunu bilmiyorduk. Artık 2 kişi değil tekli olarak kullanırız" dedi.
GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Motosikletiyle bisiklet yolunu kullanan M.Ç. de uygulamaya takıldı. Kendisini durduran polis ekiplerine ehliyet ve kimliğini uzattıktan sonra görüntülendiğini fark eden M.Ç., gazetecilere tepki gösterdi.
M.Ç.'ye kamuya açık alanda gerçekleştirilen trafik uygulamasında kural ihlali nedeniyle durdurulduğunu ve gazetecilerin de görevini yaptığını anlatan polis, sürücüye 'bisiklet yolunda motorlu araç kullanmak'tan 196 lira ceza yazdı.
Bisiklet yolunda motosiklet kullandığı için durdurulan ve polise itiraz etmeden hatalı olduğunu kabul eden Emre Keklik'e de yine 196 lira ceza verildi.
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