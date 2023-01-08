Bu da oldu Türkiye: Çamlıca Camisi otoparkına araç stokladılar

Yayınlanma: 08.01.2023 - 19:11

Güncelleme: 08.01.2023 - 19:11

Çamlıca Camisi otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen yurttaş, “Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir” diyerek duruma tepki gösterdi.

İHA'da yer alan habere göre, özellikle son yıllarda yurttaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camisi otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü.

"BUNLAR DA FIRSATÇILAR"

Cami otoparkında bulunan araçları bir yurttaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi.