Bursa’da et dürüm izdihamı

Bursa Ulu Cami’de cuma namazı sonrası dürüm etlerden alabilmek için yurttaşlar neredeyse birbirini ezdi. Yapılan dürüm ikramı sırasında yurttaşlar arasında oluşan izdiham dürüm dağıtanları da zor durumda bıraktı.

İHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 15:30
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Bursa Ulu Cami’de bir et firması tarafından yapılan dürüm ikramı sırasında yurttaşlar tezgaha hücum edince izdiham meydana geldi. Sırada bekleyen yurttaşlar, araya girmeye çalışanlara tepki gösterdi ve aralarında tartışma çıktı. 

Yurttaşlar arasında çıkan gerilim fazla büyümeden firma yetkilileri tarafından sakinleştirildi.

Sırada bulunan bir yurttaş, ”Bunlar yaşanmaması gereken durumlar. Burada insanlar sırasını beklerken bazıları aralara girip sırayı kaynatmayı çalışıyorlar" diye tepki gösterdi.


izdiham

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