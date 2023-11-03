Bursa’da et dürüm izdihamı

Yayınlanma: 03.11.2023 - 15:30

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:01

Bursa Ulu Cami’de bir et firması tarafından yapılan dürüm ikramı sırasında yurttaşlar tezgaha hücum edince izdiham meydana geldi. Sırada bekleyen yurttaşlar, araya girmeye çalışanlara tepki gösterdi ve aralarında tartışma çıktı.

Yurttaşlar arasında çıkan gerilim fazla büyümeden firma yetkilileri tarafından sakinleştirildi.

Sırada bulunan bir yurttaş, ”Bunlar yaşanmaması gereken durumlar. Burada insanlar sırasını beklerken bazıları aralara girip sırayı kaynatmayı çalışıyorlar" diye tepki gösterdi.