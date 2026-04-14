Bu defa adres Kocaeli: Lise öğrencilerinin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 gözaltı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Ömer Ket adlı şahıs tarafından düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor.

Saldırıya yönelik tepkiler devam ederken, bir şiddet haberi daha geldi.

1 YARALI, 1 GÖZALTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, lisede eğitim gören 12’nci sınıf öğrencileri M.B.P. ile H.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.B.P., yanında bulunan bıçakla H.Z.’yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı H.Z.'yi ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan H.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B.P. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.