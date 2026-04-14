Bu defa adres Kocaeli: Lise öğrencilerinin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 gözaltı!

14.04.2026 16:52:00
Güncellenme:
DHA
Siverek'teki bir okula sabah saatlerinde düzenlenen saldırının yankıları sürerken, bir şiddet haberi de Kocaeli'nden geldi. Körfez ilçesinde, lisede eğitim gören 2 öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada M.B.P.’nin bıçakla yaraladığı H.Z., hastaneye kaldırıldı. M.B.P. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Ömer Ket adlı şahıs tarafından düzenlenen ve 16 kişinin yaralandığı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor.

Saldırıya yönelik tepkiler devam ederken, bir şiddet haberi daha geldi.

1 YARALI, 1 GÖZALTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, lisede eğitim gören 12’nci sınıf öğrencileri M.B.P. ile H.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda M.B.P., yanında bulunan bıçakla H.Z.’yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı H.Z.'yi ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan H.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B.P. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğitimcilerden Şanlıurfa'daki lise saldırısı sonrası 'iş bırakma' kararı: 'Okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur!' Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir liseye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 16 kişi yaralandı, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim-İş okul güvenliğine dikkat çekerek 15-16 Nisan’da iş bırakma kararı aldı.
Şanlıurfa'daki lise saldırısına dair CHP'den açıklama: 'Bir güvenlik eksiği olduğu ortada' CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, “Bu konu önemli bir konu. Bir güvenlik eksiği olduğu ortada. Bu güvenlik eksiğinin ortadan kaldırılması lazım, derhal. Bu bizim çok uzun zamandır söylediğimiz bir şey, dile getirdiğimiz bir şey. Bir an önce tedbir alınması gerektiği ortada” dedi.
Şanlıurfa'da lisede pompalı tüfekle dehşet saçtı: Görgü tanığı, o anları anlattı Siverek ilçesinde bir lisede silahlı düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaralandı. Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.