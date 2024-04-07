Bu fotoğraflar bugünden... Kars'a Nisan ayında kar sürprizi!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kars'ta Nisan aynında kar yağdı. Bazı köyler beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği aktarıldı.
Yurt genelinde sıcaklıklar artarken, Doğu Anadolu Nisan ayında kara teslim oldu.
Kars'ta dün başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla bazı köyler beyaza büründü.
Özellikle yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinde kar etkisini sürdürüyor.
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