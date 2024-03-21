Kars'ta kar yağışı... Yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor!

Merkez ve Susuz ilçesine bağlı bazı köylere ulaşımın sağlandığı 2 bin 300 rakımlı Boğatepe Geçidi’ndeki yolu kapandı.

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.