Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı
Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle kapanan 47 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7, Susuz'da ise 6 köy yolu ulaşıma açıldı.
Bu arada Selim ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç da kurtarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Durumu stabildir'
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- Bebeklerini satıyorlar!
- İktidarın sözü gerçekçi değil
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar
- CHP'nin seçim afişlerine çirkin saldırı!
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- Tüm bina tahliye edildi!
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Kent giderse direnç çöker'