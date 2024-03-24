Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:46
Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı
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Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle kapanan 47 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, merkezde 2, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7, Susuz'da ise 6 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bu arada Selim ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 3 araç da kurtarıldı.


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