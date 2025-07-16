Bu hafta sonuna dikkat: Meteoroloji'den Türkiye geneline 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının özellikle yurdun batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor.

Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Sıcak havanın etkili olduğu günlerde yerel sağanaklar görülecek.

BİRÇOK BÖLGEYE YÖNELİK YAĞIŞ UYARISI

Tahminlere göre bugün Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu ve Muğla’nın iç kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz’in iç bölgeleri; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in genelinde, Ardahan çevresinde ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışlarına karşı tedbirli olunması isteniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK, TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Meteoroloji yetkilileri hafta sonu için kuvvetli sağanak uyarısını yineledi.

Özellikle Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların etkisini artıracağı ve bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda yaşanması beklenen olası aksamalar konusunda vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.