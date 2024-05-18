Oto elektrik ustası inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu
Samsun’da oto elektrik ustası, inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.
Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde Kemal C.T. (32), arkadaşı Murat Arslan (50) ile birlikte 4 katlı inşaat halindeki binanın teras katında içki içerken Murat’ın tuvalet ihtiyacını gidermek için yanından ayrıldığını ve bir süre sonra gelmeyince aramaya çıktığını belirtti.
Bu sırada Murat Arslan’ın asansör boşluğuna düşmüş olduğunu gören Kemal C.T., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Murat Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kemal C.T. polis tarafından gözaltına alındı. Oto elektrik ustası Murat Arslan’ın cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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