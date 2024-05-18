Oto elektrik ustası inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu

Samsun’da oto elektrik ustası, inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 06:54
Oto elektrik ustası inşaattaki asansör boşluğunda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde Kemal C.T. (32), arkadaşı Murat Arslan (50) ile birlikte 4 katlı inşaat halindeki binanın teras katında içki içerken Murat’ın tuvalet ihtiyacını gidermek için yanından ayrıldığını ve bir süre sonra gelmeyince aramaya çıktığını belirtti.

Bu sırada Murat Arslan’ın asansör boşluğuna düşmüş olduğunu gören Kemal C.T., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Murat Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kemal C.T. polis tarafından gözaltına alındı. Oto elektrik ustası Murat Arslan’ın cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


asansör haberleri asansör boşluğu haberleri Samsun haberleri

İlgili Haberler

Kuşadası’nda şüpheli ölüm! 37 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda şüpheli ölüm! 37 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Kocaeli'nde engelli kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'nde engelli kadın evinde ölü bulundu
AVM'nin süs havuzunda ölü bulundu!

AVM'nin süs havuzunda ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sülük' tepkisi: 'Adeta ödüllendirilmiştir'

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sülük' tepkisi: 'Adeta ödüllendirilmiştir'
Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı

Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı
Konu: Saman ithalatı... Erdoğan, Bakan'ını unuttu! 'Paramız var ki yapıyoruz' demişti...

Konu: Saman ithalatı... Erdoğan, Bakan'ını unuttu! 'Paramız var ki yapıyoruz' demişti...
Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…

Demet Evgar’ın ardından Buğra Gülsoy da oğlunu sete götürdü…
Yurtdışından gelen telefonlar için yeni karar: Vergi ödense bile...

Yurtdışından gelen telefonlar için yeni karar: Vergi ödense bile...
Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı