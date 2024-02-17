Bu köpeğin en büyük tutkusu kamyonetin tavanında yolculuk etmek

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sahibinin kamyonetinin tavanında seyahat eden köpek ilçenin maskotu haline geldi.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:47
Bu köpeğin en büyük tutkusu kamyonetin tavanında yolculuk etmek
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İlçeye bağlı Üçkardeş köyünde yaşayan Adem Kabaosmanoğlu’nun yavruyken sahiplendiği ‘Pamuk’ isimli köpek, kamyonetin içinde değil, kasasında değil, tavanında seyahat ediyor. Görenlerin şaşkın bakışları arasında aracın tavanına çıkan köpek ayakta kilometrelerce yol kat ediyor.

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Köpeğinin düşmesinden yada başına bir şey gelmesinden korkan Kabaosmanoğlu, araç içinde yada kasasında durması için çok uğraşsa da bunu başaramamış. Her seferinde aracın tavanına çıkan köpek, ilçede adrenalin tutkunu köpek olarak tanınıyor. Sahibinden bir an olsun ayrılmayan 2 yaşındaki Pamuk, sadece araç kullanırken sahibinin yanında ayrılarak aracın tavanına çıkıyor.


Bu durum karışında ilk zamanları çok tedirgin olduğunu ifade eden Kabaosmanoğlu, zamanla köpeğin bu durumuna alıştığını aracının da ona göre dikkatli kullandığını söyledi. Köyden ilçeye aracın tavanında giden Pamuk, ilçede gezerken bile aracın tavanından inmiyor. Bu durumu görenler ise hemen cep telefonuna sarılıyor.

 


Köpeğin sahibi Adem Kabaosmanoğlu, yaptığı açıklamada "Kamyonete bindiğimde Pamuk, ön kapıdan tampona oradan kaputa atlayarak tavana çıkar. Hep tavanda ayakta seyahat eder. Bu durum oldukça dikkat çekiyor görenler hep soruyor ’Nasıl alıştı?’ diye. Fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyorlar” ifadelerini kullandı.


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