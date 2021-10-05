Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor
Bursa'da temiz havası ve manzarasıyla dikkat çeken Boğazova yaylasında ev fiyatları lüks semtlerle yarış ediyor. 500 hane bulunan köyde, ucuz ev yok.
İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında ikinci bir köy oluştu.
Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor. Ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.
Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.
EV FİYATLARI CEP YAKIYOR
Tabiat harikası köyde ev fiyatları ise Bursa'nın lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor. Boğazova yaylasında evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor. Köyde çok az sayıda satılık ev bulunurken, satılık evler cep yakıyor.
Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada bin 200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var. Ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor" dedi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Emniyet’te ‘Yu-Ma-Tu’ depremi
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Köprüde korkutan anlar