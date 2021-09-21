Konut fiyatlarındaki fahiş artışa tepki gösteren öğrenciler hareket başlattı

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

Artan yurt ve kira fiyatları nedeniyle mağdur olan ve “Barınamıyoruz Hareketi”ni başlatan gençler, sorunları çözülene kadar sokaklarda uyuma kararı aldı.

“Barınamıyoruz Hareketi” adıyla önceki gün İstanbul’da bir araya gelen gençler, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndaki banklarda uyudu. Gençler, “Sesimizin duyulması için bize başka seçenek bırakmadılar. Ama artık bizi görmezden gelemeyecekler. Yarından itibaren barınamayanlar her gece sokakta yatıyor” dedi. Gençlerin eylemine çevik kuvvet polisleri sevk edilerek “evlerinize dönün” uyarısı yapıldı. Akşam saat 21.30’da başlayan bankta yatma eylemi sabah 05.00’te sonlandırıldı. Öğrenciler, “Bu sorun çözülene kadar banklarda yatmaya devam edeceğiz” diyerek başka noktalarda eylemde olacaklarını duyurdu. Gidecek bir evleri olmadığını söyleyen öğrenciler parktan ayrıldıktan sonra eş, dost, akraba evlerine dağıldı. Öğrenciler eylemlerinin ikinci günü olan dün ise geceyi Beşiktaş Şairler Parkı’nda geçirdi. CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Mahmut Tanal ile İYİ Parti’li İBB Belediye Meclis Üyesi Taylan Yıldız da öğrencilerin eylemine destek verdi. “Barınamayan” üniversite öğrencileri sorunlarını Cumhuriyet’e anlattı...

7 SAAT YOLDA

Eyleme katılan 19 yaşındaki Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Ebru, İstanbul Beylikdüzü’nde emekli babasıyla birlikte yaşadığını belirterek “Günümün yaklaşık 3-4 saatini yolda geçirmek zorundayım. Bu süreyi kendime ayırıyor olabilirdim. Evim çok uzak olduğu içi bir yurda ya da eve çıkmak isterdim ama bu olası gözükmüyor kesinlikle. Okul civarındaki 1+1 ev bile 5 bin TL’ye kiralanıyor. Okulumuza ait yurtlar çok pahalı, yıllık 30 bin TL civarında. Bu yurtlarda kalmam mümkün değil. Sadece yurtla da sınırlı değil, okul kitapları, ders materyallerini karşılamakta da zorlanıyoruz” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Ebru Yıldız (23) Sarıyer’deki evinden okuluna ulaşabilmek için yedi saatinin yollarda geçtiğini söyledi. Barınma Hareketi’ni anlatan Yıldız, “Biz bu hareketi kurmak zorunda bırakıldık. Yaşadığımız barınma sorununu tekil olarak çözemeyeceğimizi fark ederek çözüm için bir araya gelmeye karar verdik” ifadelerini kullandı. Yıldız, okulunun bulunduğu Güngören’de dahi konutların kira fiyatının 5 bin TL’ye çıktığını söyledi. Yıldız, “Bize özellikle taşradan ulaşan arkadaşlarımız ‘üniversite kazandım büyükşehire gideceğim ama KHK yurdu çıkmadı, özel yurt ve ev bulamıyoruz’ diyerek üniversitelerine gidemediklerini anlatıyorlar. Birçoğu ilk dönem dondurmak zorunda kaldı. Bu çok can yakıcı bir durum ve çok büyük bir kalabalık bu durumda” diye konuştu. Sorunun acilen çözülmesi gerektiğini söyleyen Yıldız şöyle devam etti: “Eylem bittikten sonra herkes bulabildiği evlere dağıldı. Bizim gerçekten evimiz, kalacak yerimiz yok, bu yüzden banklarda yatıyoruz. Gidebilecek bir yerimiz var da keyfi olarak parkta yatıyoruz gibi bir durumumuz yok. Bunun anlaşılması gerekiyor. Bu akşamdan itibaren başka illerde de eylemler başlayacak. Artık bizi görmezden gelemeyecekler. Eninde sonunda sesimizi duymak zorundalar.”

Öte yandan kendilerine “Yurtsuzlar” ismini veren bir grup öğrenci de sosyal medyada yayımladıkları çağrı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de sokaklarda çadır kuracaklarını duyurdu.