Bu mahallede muhtarlık 'soydan' geliyor: Dede, amca, baba, çocuk...

Zonguldak'ta Bahçelievler Mahallesi'nde 41 yıl muhtarlık yapan İbrahim Selahattin Tüzün’den 1999'da görevi devralan oğlu Bülent Tüzün (66), 25 yıldır muhtarlık yapıyor.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:52
Bu mahallede muhtarlık 'soydan' geliyor: Dede, amca, baba, çocuk...
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Bahçelievler Mahallesi’nde 1958'de İbrahim Selahattin Tüzün muhtar olarak seçildi ve 41 yıl boyunca görev yapıp, yaşlandığı gerekçesiyle 1999'da muhtarlığı bıraktı. Babasının muhtarlığı bırakmasının ardından oğlu Bülent Tüzün, o dönem seçimlerde aday olarak muhtar oldu.

Babasından muhtarlığı devralan Bülent Tüzün, 1999 yılında başladığı muhtarlık görevini aralıksız şekilde devam ettirdi. 25 yıldır muhtarlık yapan Tüzün, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde de 4 adayın yarıştığı mahallede 2 bin 976 oy alarak tekrar muhtar oldu.

"BIRAKMAM GEREKİYORSA BIRAKIRIM"

Babası yaşlandığında 1999 yılında muhtarlık görevini devralması için kendisini teşvik ederek destek verdiğini ifade eden Bülent Tüzün, "6’ncı dönem tekrar seçilerek muhtarlığa devam ediyorum. Mahalledeki sevenlerim göreve devam etmemi istediler. Aynı şevkle, sevgiyle hevesle, hizmet anlayışımızın aynı şekilde üstüne daha güzel bir şeyler koyarak göreve devam edeceğiz. Mahalle halkımıza teşekkür ediyorum.

Zonguldak’ta çok güzel bir seçim geçti ve bunun için de mutluyum. 4 aday vardı karşımda ve 775 farkla birinci oldum. Yeniden seçilmemi mahalledeki sevgi, saygıya bağlıyorum. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz, çok büyük bir mahalleyiz. Bir dahaki dönemde şartlar neyi gösterirse yani bırakmam gerekiyorsa bırakırım, devam etmem gerekiyorsa devam ederim" dedi

DEDESİ DE MAHALLENİN KURUCU MUHTARIYMIŞ

Babası 11 yıl önce hayatını kaybedince bir dönem ara vermeyi düşündüğünü ancak mahallelinin isteği üzerine muhtarlık macerasını sürdürdüğünü ifade eden Tüzün, "Dedem de mahallenin kurucu muhtarıydı. Sonra amcam oldu. Araya bir kişi girdi sonra babam oldu. Babamdan sonra peş peşe olmaz dedim. Araya bir kişi girer sonra istenirse çıkar aday oluruz diye düşünüyordum ama mahalle sakinleri ve bürokrasi ‘sen ol bize başka aday arattırma acemilerle uğraşmayalım’ diyerek baskı yapıp teveccüh gösterdikleri için aday olmak zorunda kaldım. O süreç aynı şekilde devam ediyor" diye konuştu. 


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