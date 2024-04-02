Belediye başkanları ve muhtarlar ne kadar maaş alacak? Muhtar maaşı ne kadar?
Aylardır süren aday belirleme süreci ve kampanya dönemi sona erdi. Türkiye yerel yöneticilerini seçti. Seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar beş yıl süreyle görev yapacaklar. Peki, Belediye başkanları ve muhtarlar ne kadar maaş alacak? Muhtar maaşı ne kadar?
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Yerel seçimlerin ardından birçok belediye el değiştirirken, yeni seçilen belediye başkanları ve muhtarların alacakları maaşlar merak konusu oldu. Peki, Belediye başkanları ve muhtarlar ne kadar maaş alacak? Muhtar maaşı ne kadar?
BELEDİYE BAŞKANLARI NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Belediye başkanlarının maaşları görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor.
Hesaplamalara göre belediye başkanlarının aldığı maaşlar;
- Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL
- Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL
- Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL
- Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL
- Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL
- Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL
- Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL
- Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL
- Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL
Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendiriyor.
MUHTARLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödeneği göstergeye göre belirleniyor. Ancak, gösterge ile belirlenen tutar net asgari ücretin altında kalırsa net asgari ücrete tamamlanıyor.
Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17.002 TL’ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek.
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