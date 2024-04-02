Bir kişi ölmüştü: Arnavutköy'deki muhtarlık seçimi kavgasında gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Arnavutköy'de, muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından yaşanan silahlı kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.
ARnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart'ta Bolluca Mahallesi'nde geçmişe dayalı husumet bulunan akraba aileler arasında muhtarlık seçimi dolayısıyla çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin çalışma yaptı.
Ekiplerce, 31 Mart'taki muhtarlık seçimleriyle ilgili yaşanan tartışmada F.B'nin bıçakla yaralandığı, sonrasında 1 Nisan'da gece saatlerinde karşı tarafın ikameti önünde F.B'nin yakınlarıyla diğer taraf arasında silahlı kavga yaşandığı belirlendi.
KURTARILAMADI
Bu sırada silahla yaralanan M.D ile Mustafa Arslan'ın sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldığı, Arslan'ın ise yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı anlaşıldı.
Olaya karıştığı gerekçesiyle ekiplerce dün gözaltına alınan 4 şüphelinin ardından yürütülen çalışmada, 5 kişi daha yakalandı.
Şüpheliler Ş.G, Y.G, S.G, Ö.F.G, M.G. ve T.G. ile karşı taraftaki K.B, R.B. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin üstlerinde ve 5 adres ile 2 araçta yapılan aramada, 3 bulundurma ruhsatlı tabanca, 2 taşıma ruhsatlı tabanca ve 707 fişek ele geçirildi.
Araştırmalarda, olayın muhtar adayları arasında meydana gelmediği, muhtar adayı A.G'nin seçilememesinin akrabaları tarafından alay konusu edilmesi üzerine silahlı kavganın yaşandığı anlaşıldı.
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