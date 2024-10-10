'Bu pazar seçim olsa...': Son seçim anketinde ilk sırada 'kararsızlar' var!

ASAL Araştırma, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında yurttaşlara, ‘Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?’ sorusunu yöneltti. Ankete göre yüzde 31.2 ‘kararsızım’ derken, CHP’yi tercih edenlerin oranı yüzde 22.8 oldu. AKP ise yüzde 21.1 ile CHP’nin ardından geliyor.

'Bu pazar seçim olsa...': Son seçim anketinde ilk sırada 'kararsızlar' var!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:25

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Eylül ayı Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Eylül ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 

22-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette yurttaşlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? 

CHP: yüzde 22.8

AKP: yüzde 21.1

MHP: yüzde 6.6

DEM Parti: yüzde 6.4

Yeniden Refah Partisi: yüzde 3.0

İYİ Parti: yüzde 2.7

Zafer Partisi: yüzde 2.4

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1

Diğer: yüzde 2.8

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım/Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 31.2


Etiketler: #Asal araştırma #Seçim #ANKET

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