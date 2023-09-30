Bu saatlere dikkat! İstanbul'da bazı yollar bisiklet turu nedeniyle trafiğe kapatıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 12:26
Bu saatlere dikkat! İstanbul'da bazı yollar bisiklet turu nedeniyle trafiğe kapatıldı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, 1 Ekim Pazar günü düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği sebebiyle 07.00-12.30 saatlerinde trafiğe kapalı olduğu belirtildi.

İBB açıklamasında, kapalı olan ancak kademeli olarak açılacak yollar ise şöyle sıralandı:

"Sultanahmet Meydanı-Kennedy Caddesi-Galata Köprüsü-Eminönü-Beşiktaş yolu, Barbaros Bulvarı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçisi-Kızıltoprak-15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Kadıköy çıkışı K16 yolu-Caddebostan ve Çetin Emeç Bulvarı'nın ilişkili yolları."


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