Bu serin havalar fazla uzun sürmeyecek! Rekor sıcaklıklar için tarih verildi

Yayınlanma: 08.08.2023 - 21:02

Güncelleme: 08.08.2023 - 21:02

Türkiye’de son yılların en sıcak günleri yaşanırken, bugün itibarıyla ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcakları sona eriyor. Ancak serin günler için sevinmek için henüz erken. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, 15 Ağustos itibarıyla Türkiye’de ‘Eyyam-ı Bahur’dan daha sıcak günler yaşanacağını belirtti.

Ökten, Türkiye’nin Basra sıcak atağının etkisi altına gireceğini belirterek, “1999’da olduğu gibi, 16 Ağustos civarı Türkiye’ye rekorun rekoru sıcaklıklar gelecek. Öyle böyle değil. Meteoroloji, mesaisini rekor takibi yaparak geçirebilir” dedi.

Ökten, şunları söyledi:

“Size kötü bir haberim var. 15 Ağustos’tan itibaren yeni bir Basra atağı geliyor. Ülke genelinde rekor sıcaklar görülebilir. Ege ve Güney Marmara da dahil. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacak. 1.500 metre yukarısı bile 35 derece olacak. 1 hafta rahatız. Havalar serinliyor. Güç biriktireceğiz. Sonra 15 Ağustos ve sonrasına hazırlanacağız. Siz önümüzdeki 1 haftanın tadını çıkarın”

“1999’da olduğu gibi, 16 Ağustos civarı Türkiye’ye rekorun rekoru sıcaklıklar gelecek. Öyle böyle değil. Meteoroloji, mesaisini rekor takibi yaparak geçirebilir. Çok sayıda sıcak rekoru yolda. Aşırı sıcaklara karşı tedbirli olunmalı. Bu sefer Afrika da destek verecek…”

İSTANBULLU BUGÜN RAHAT NEFES ALACAK

“İstanbul’da Saat 10’da kuzeyli rüzgârlar etkili olmaya başlayacak ve her geçen saat etkisini artıracak. Bugün sıcak bunaltmayacak. Tadını çıkarın… İstanbul’da Perşembe günü yağış ihtimali var. Hatta bazı güncellemeler gök gürültülü sağanak yağış veriyor. Biz önümüzdeki yemeğe bakalım. 2 saat sonra tüm şehirde rüzgar kuvvetlenecek”