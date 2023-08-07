Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun 2023 yılında ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabiliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?
PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan ve en etkileyicisi olarak anılan Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor. Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak. Perseid meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor. Kozmik olay, gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı fırlatacak.
PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?
Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor.
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