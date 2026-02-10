Bu tarihlere dikkat: İstanbul'a yeniden kar mı geliyor?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da gelecek hafta kar yağışının görülebileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Şen, "Batı bölgelerinden sıcaklıklar yeniden yükseliyor. İstanbul'daki sıcaklıklar önümüzdeki hafta sonuna kadar 16 dereceye kadar çıkma ihtimali var" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA, AYIN 16'SINDAN SONRA..."

Kar yağışı için uyarıda bulunan Şen, "Önümüzdeki hafta, ayın 16'sından sonra, 17-18 günlerini içine alacak şekilde Batı bölgelerinde soğuk hava tekrar geliyor. Acaba dördüncü İstanbul kar yağışı olur mu? Buna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Orhan Şen, "Biraz zayıf ihtimal gözüküyor ama soğuk hava etkili gibi görünüyor. İstanbul'da sıcaklığı 5 derecenin altına düşürecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa yine karla karışık yağmur şeklinde olabilir" tahmininde bulundu.