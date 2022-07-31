Bu taşın altından da 'arkadaş' çıktı: Restorasyon işi Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy'a verildi...

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:19

İstanbul’un simge yapılarından biri olan, Üsküdar Selimiye’deki tarihi Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane binasının restorasyonundan da bir yandaş şirket çıktı.

Daha önce Marmara Üniversitesi’nin kullandığı ve 2015 yılından beri de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin rektörlük binası olarak kullanılan binanın restorasyonunu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un yaptığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 1903 yılında inşa edilen tarihi yapının ilk restorasyon çalışmaları “Birinci etap restorasyon çalışması” adı altında 2016 – 2019 yılları arasında Erdoğan’ın yakın Arkadaşı Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Gürsoy Restorasyon Şirketi’ne yaptırılmıştı. Ardından tarihi yapının restorasyonunun ikinci etabı başladı. “Mekteb-i Tıbbiyey-i Şahane Binasının 2’nci Etap Restosaryonu” işi de 1 Ocak 2021’de 143 milyon 494 bin TL bedelle TOKİ ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi’ne verildi.

VERİLEN PARANIN MİKTARI BİLİNMİYOR

Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi’nin de restorasyon işini yine Hasan Gürsoy’un Güryapı Restorasyon Şirketi’ne verdiği açığa çıktı. Tarihi yapının kapısındaki tabelada Güryapı Restorasyon Şirketi’nin “alt yüklenici” olarak restorasyon çalışmalarını yürüttüğü belirtiliyor. Şirkete kamunun kasasından ne kadar ödendiği ise açıklanmadı.

HER RESTORASYON İŞİ ONA GİDİYOR

AKP döneminde işlerini büyüten Hasan Gürsoy, ülke genelinde birçok tarihi yapının restorsayonunu yaptı. Bu restorasyon çalışmaları içinde kamunun kasasından Gürsoy’un şirketlerine milyonlarca lira aktarıldı.

Çamlıca Cami; projesini, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini yapan şirket olarak biliniyor. Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Gürsoy Grup tarafından yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Bitlis'in Ahlat ilçesine milyonlarca lira harcanarak yapılan ve 25 Ağustos 2020’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin birlikte açılışını yaptığı Ahlat Köşkü’nü de yine Hasan Gürsoy’un şirketi inşa etti. Geçen mayıs ayında da Gürsoy’un sahibi olduğu Güryapı Taahhüt isimli inşaat şirketinin internet sitesinde, “Ahlat Konukevleri Projesi” adı altında bir projenin inşa edileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı Ahlat Köşkü’nün hemen yanına yapılacak Ahlat Konukevleri Projesi'nin 83 bin 499 metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği belirtildi. Ahlat Konukevleri Projesi kapsamında “9 adet bakan konutu, bir kafeterya binası, bir otopark, bir revir binası, iki güvenlik/düzen binasının” inşa edileceği açıklandı.

Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy'un şirketleri kamu kurumlarından son 10 yılda toplam 554 milyon 949 bin TL değerinde 76 ayrı ihale aldı. Hasan Gürsoy’a ait şirketin kamudan aldığı ihaleler ise şu şekilde: