Bu ülkede kadın katliamı var: 9 gün arayla öldürülen İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!

Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz'da akşam saatlerinde İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı.

Alkaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş hayatını kaybetti. Ekiplerin kaçan Alpaslan'ı yakalama çalışmaları sürüyor.

3 AYLIK HAMİLE HELİN EREN DE ÖLDÜRÜLDÜ

Dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde de kuzeniyle birlikte yürüyen 3 aylık hamile Helin Eren birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker'in tabancalı saldırısına uğradı.

Vücuduna 9 kurşun isabet eden Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Siyabend Şeker, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Helin Eren'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Siyabend Şeker'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren Siyabend Şeker'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi.

İLAYDA'NIN VE HELİN'İN KATİLLERİ YAKIN ARKADAŞMIŞ

Cinayet şüphelileri Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in yakın arkadaş oldukları, sosyal medyada takipleştikleri ve silahlı fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, Siyabend'in Cemal Alpaslan'a ağabey diye hitap ettiği ve Helin Eren'in, İlayda Alkaş'ın öldürüldüğü 15 Temmuz'da annesine "İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de gözaltına alındı. İfade verdi" dediği öğrenildi.