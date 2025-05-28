Bu ürünlere dikkat... Liste güncellendi: Bakanlık 13 zeytinyağı markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için yürüttüğü denetimlerde, uygunsuz ve hileli ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yeni ürünlerin eklendiği taklit ve tağşiş listesi, gıda güvenliğini tehdit eden markaları gözler önüne seriyor. Son yapılan analizlerde, özellikle zeytinyağı ürünlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Yurttaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan testlerde; zeytinyağı markalarında çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...















