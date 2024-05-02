Bu yemek 671’inci defa pişecek

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi’nde 670 yıldır pişen yemek bu yıl 671’inci defa pişecek.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:48
Bu yemek 671’inci defa pişecek
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Uludağ’ın eteklerinde bulunan Keles ilçesine bağlı Sorgun köyü, sakinleri atalarından kalan 670 yıllık geleneği sekteye uğratmadan sürdürüyor. 670 yıldır hiç sekteye uğramadan pişirilen Dede Aşı, bu yıl 671 defa pişecek. 

Hıdırellez’i büyük coşkuyla kutlayan köy halkı sabahın erken saatlerinde kalkarak yaprakların üzerinden topladıkları çiğ ile yoğurt mayası ve ekmek mayası yapıyor. 

13 çeşit tahıl ürünü toplayan köylüler atalardan miras kalan tek çekim el değirmeniyle yılda bir kez pişen ’Dede Aşı’nı yapıyor.

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

Köy meydanında sergilenen mutfak şovlarının ardından dualar edilip, hanelere bolluk ve bereket dileniyor. Çok sayıda gencin de aralarında bulunduğu gelenek binlerce kişinin katılımıyla devam ettirilirken, bahar şöleni havasında geçiyor. Bu yıl 5 Mayıs 2024 tarihinde Sorgun köyünde 671 defa pişecek Dede Aşı, etkinliğine herkesi davet eden Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, “Atalarımızdan gelen geleneğimizi bu yıl 671 defa sürdüreceğiz. 5 Mayıs Pazar günü yapacağımız etkinliğimize herkesi bekliyoruz” dedi.


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