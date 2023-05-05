İstanbul'da Hıdırellez nerede, ne zaman kutlanacak? İBB Hıdırellez Şenliği'nde kim sahneye çıkacak?
Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. İstanbul, baharın gelişini İBB’nin Hıdırellez Şenliğiyle kutlayacak. Yenikapı Etkinlik Alanı renkli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak. Dans şovları ve yarışmalar düzenlenecek, bahar salıncağı ve atölyeler kurulacak, oyun alanları oluşturulacak. Peki, İstanbul'da Hıdırellez nerede, ne zaman kutlanacak? İBB Hıdırellez Şenliği'nde kim sahneye çıkacak?
Hıdırellez, ismini Karadaki bereketi temsil eden Hızır ile denizlerdeki bereketin temsilcisi İlyas’tan alıyor. Hızır, hayat suyu (ab-ı hayat) içerek ölmezliğe ulaşmış olmasıyla, baharda zor durumda olanlara yardım etmesiyle; bolluk, bereket ve sağlık dağıtmasıyla, baht açmasıyla biliniyor. Hızır ve İlyas’ın yılda bir kere bir araya geldikleri gün İstanbul'da da kutalanacak.
İBB HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ NEREDE OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), binlerce yıllık Hıdırellez geleneğini Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yaşatacak. 5 Mayıs’ta saat 16.00’dan itibaren aktiviteler, konserler ve birbirinden renkli yarışmalar düzenlenecek. Dilek Ağacı’ndan Hıdırellez Ateşi’ne kadar geleneğin tüm simgeleri etkinlikte görülebilecek.
İSTANBUL'DA HIDIRELLEZ KUTLAMA PROGRAMI
16:00 - Alan Açılış / Dj Müzik
17:30 - Seyyah
18:50 - Dans Şov
19:00- Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası
20:25 Dans Şov
20:45- Suzan Kardeş
22:30 Dzambo Agusevi Orkestra
ALAN - ALTERNATİF SAHNE ETKİNLİKLERİ
Müzik ve Dans Grubu ile Alan Turu
Müzik ve Dans Performansı
Flamenko Dans Atölye ve Gösterisi
Müzik ve Dans Grubu ile Alan Turu ve Gösteri
Yarışmalar
HIDIRELLEZ NEDİR?
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2017'de Hıdrellez'i 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydetti.
UNESCO belgesinde, 'Bahar Kutlaması' olarak tanımlanan 'Hıdrellez'in Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ve Türkiye tarafından aday gösterildiği ve Türkiye'de bu bayramın "Hıdırellez, Hızır-İlyas, Ederlezi, Kakava, Haftamal, Eğrilce, Eğrice" adlarıyla kutlandığı belirtiliyor.
Belgede, "Hıdrellez" kelimesinin "Hıdır" ve "İlyas" kelimelerinden türetildiği ve her yıl 6 Mayıs'ta yeryüzünde buluşan, toprağı ve suyu koruyan, insanlara yardım eden kutsal kişiler olduklarına inanılıyor.
Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır.
Kutlamalarda dilek dileme, ateş üstünden atlama yaygın uygulamalardır.
Resmi İlanlar
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