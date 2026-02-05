Buca Belediyesi'nden operasyona ilişkin yeni açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı, kalan 2 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

"11'İ BELEDİYEMİZ PERSONELİ"

Buca Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada 28 kişiden yalnızca 11'inin belediye personeli olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, belediyemizle ilgili yürütülen bir adli operasyonda gözaltı listesinde bulunan 28 kişinin tamamının belediyemiz bünyesinde görev yaptığı yönünde yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilere yer verildiği görülmüştür.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; söz konusu operasyon kapsamında adı geçen kişilerden yalnızca 11’i belediyemiz personelidir. Diğer şahısların belediyemizle herhangi bir idari veya kurumsal bağı bulunmamaktadır.

Belediyemiz, hukukun üstünlüğü ilkesine ve yürütülen adli süreçlere tam bir saygı içerisinde yaklaşmakta; yetkili mercilerle gerekli iş birliğini şeffaflıkla sürdürmektedir. Bununla birlikte, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda yanlış algılara yol açmaması adına basın kuruluşlarını daha dikkatli ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz."